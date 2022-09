Rapallo: “Qui si lavora per le elezioni del 2024”

A Rapallo, le imminenti elezioni politiche del 25 settembre, saranno decisive per il centro-destra che dovrà decidere come presentarsi, e con quale candidato sindaco, alle elezioni amministrative della primavera 2024, data solo apparentemente distante. Non a caso l’invito ad un incontro tra le forze locali di centro-destra è partito da Fratelli d’Italia che anche localmente prevede (ma saranno le urne a confermarlo o meno) un enorme successo. In effetti ci sono state defezioni nella Lega e ci sarebbe qualcuno che tenterebbe di sfilarsi da Toti. Anche a Rapallo prevarrà la linea nazionale del “Chi prende più voti a queste elezioni decide il sindaco?” Certamente a sparigliare le carte tra Campodoniani e Bagnaschiani, sarà il partito di Giorgia Meloni che potrebbe piazzare propri candidati-sindaco anche in altri Comuni come nella difficile ma delusa Sestri Levante (2023) o a Santa Margherita (2024).

La partecipazione ai dibattiti e le frequentazioni lascerebbero intendere che Mentore Campodonico, già sindaco e attuale presidente del Consiglio comunale potrebbe affidarsi alla protezione di Toti e proporre alcuni vecchi assessori (dicono i maligni: “Quelli che hanno lasciato un mare di problemi risolti poi da Carlo Bagnasco”). In Forza Italia, prima unita per candidare Filippo Lasinio, ora una parte punterebbe su Antonella Aonzo assessore al Bilancio. Giovanni Arena potrebbe essere il sindaco designato di Fratelli d’Italia; a meno il partito non opti per un sindaco capace di coprire il ruolo e di una forte rappresentanza nei posti chiave della giunta.

» leggi tutto su www.levantenews.it