Ricettazione, spaccio e furti: quattro minorenni arrestati a Genova dai carabinieri

Genova. Quattro minorenni denunciati, due per ricettazione e spaccio, altri due per furto aggravato. È il bilancio di un controllo straordinario messo in atto dai carabinieri a Quinto, Nervi e in centro storico, mirato in particolare alla prevenzione e al contrasto della delinquenza minorile. Impiegati circa 20 militari che hanno identificato un centinaio di persone.

Nei guai due ragazzi che viaggiavano su una moto rubata portando con sé 20 grammi di hashish. Fermati dai militari e sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso del “fumo” già suddiviso in dosi e di due bilancini di precisione. La moto è stata restituita alla proprietaria, una residente di Nervi.

» leggi tutto su www.genova24.it