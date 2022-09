Ricorso Puc Borghetto, il Tar dà ragione al Comune. Sindaco e assessore: “Sicuri di aver operato bene”

Borghetto Santo Spirito. La sentenza del TAR ha annullato la delibera regionale di approvazione del PUC che il Comune di Borghetto aveva impugnato e estromette da giudizio WWF e AISA che avevano fatto domanda di inserimento in opposizione all’impugnazione.

In particolare hanno respinto la tesi della Regione che riteneva nulle tutte le nostre risposte alle loro osservazioni in quanto non sottoposte a pubblicazione e la tesi della Regione sulla totale inedificabilità in ogni zona di piano di bacino (di solito viene vietata l’edificabilità della sola zona rossa e nelle altre zona si valuta, con uno studio sul tirante idraulico e la proposta di opere di mitigazione per mano del privato attuatore).

