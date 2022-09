Soccer Borghetto, piedi per terra per Zaccaria dopo il gol vittoria contro il Legino: “Mia prestazione non perfetta, rete dedicata alla squadra”

Savona. Domenica pomeriggio allo stadio “Fiorenzo Ruffinengo” è andata in scena Legino-Soccer Borghetto, match d’esordio nel campionato di Promozione per entrambe le squadre che si è concluso con il risultato di 1-2. I biancorossi hanno dunque potuto festeggiare la prima vittoria stagionale per merito della rete di Alberto Zaccaria, terzino classe 2002 acquistato in estate e subito riuscito a risultare decisivo.

Al termine della gara non sarebbe potuto mancare un commento proprio da parte dell’autore del gol vittoria: “Inziare con una vittoria era la cosa migliore, abbiamo conquistato tre punti importanti. Sono consapevole della mia prestazione non perfetta, per fortuna sono riuscito a farmi perdonare con un gol.”

» leggi tutto su www.ivg.it