Un oro ed un Fighting Spirit per il Circolo Scherma Savona agli Europei

Modena. Sabaro 3 settembre a Modena si è tenuto il campionato europeo di iaido, competizione individuale per categorie.

Nello iaido, che assieme al kendo, costituisce la Via della spada, arte marziale tradizionale giapponese, le competizioni si svolgono per categorie nelle quali i contendenti hanno tutti lo stesso grado. I campionati europei sono organizzati su sette categorie, senza distinzione di genere, che vanno dai kyu (sotto la cintura nera) a rokudan (6.to dan). La provincia di Savona è presente con quattro elementi tutti appartenenti al Circolo Scherma Savona Kendo: Davide Pollero di Savona (categoria 1.mi dan), Irene Galleano di Andora (categoria 2.di dan), Vittorio Secco di Albenga (categoria 4.ti dan) e infine Carlo Sappino 7.mo dan in qualità di arbitro internazionale.

