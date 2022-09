A Genova +Europa presenta il manifesto per i giovani

Genova. Alla kermesse elettorale ligure di domani, 15 settembre, alle 18 a Genova presso Palazzo Lercari in via Garibaldi 3, alla presenza del segretario nazionale +Europa, Benedetto Della Vedova, Sottosegretario agli Esteri. Introduce e presiede l’avvocato Mauro Gradi, candidato alla camera dei deputati, capolista in Liguria.

«+Europa Liguria mette in campo un’offerta politica unica per i giovani e dalla parte dei giovani – dichiaraGradi – . Il manifesto per i giovani, sintetica estrapolazione del programma nazionale “una generazione avanti”, conferma che +Europa è +avanti, +laica, +moderna, +spinta e +all’avanguardia rispetto al resto del panorama politico, partito democratico compreso».

