Annullato il Rally del Golfo dei Poeti

“Con grande rammarico LanternaRally e BB Competition comunicano l’annullamento del 15° Rally Golfo dei Poeti”. Si legge in una nota che prosegue: “La decisione è motivata dalla carenza di partecipanti, tale da non consentire la copertura delle spese di organizzazione. Infatti a poche ore dalla chiusura iscrizioni solo 36 equipaggi hanno confermato la loro partecipazione.

Confidando nella comprensione della motivazione, l’organizzazione desidera ringraziare i funzionari del Ministero Infrastrutture Trasporti, della Provincia e della Prefettura di La Spezia per la disponibilità e la collaborazione esemplare. Ringrazia inoltre gli equipaggi iscritti e si scusa per il disagio arrecato da questa decisione”.

