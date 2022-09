Aree verdi bambini a Savona, Orsi al sindaco: “Inutile spendere soldi per giochi nuovi, prima garantire la sicurezza”

Savona. “È inutile spendere soldi, e pure tanti, per ripristinare giochi che la settimana dopo sono di nuovo a rischio di degrado e atti vandalici se non si interviene prima sulla pulizia, il decoro e il controllo dei giardini dove giocano i nostri figli. Andrebbero garantiti l’assenza di rischi e il presidio del territorio. Solo così le famiglie si riapproprino degli spazi di verde che in città non sono pochi. È il solito specchietto per le allodole, si getta un po’ di farina per aria e non si interviene o non sia pianificano gli interventi strutturali”. Lo dice il consigliere comunale di minoranza Fabio Orsi in merito all’acquisto di nuovi gioco per le aree verdi per bambini.

Il Comune a fine luglio aveva stanziato 85mila euro per nuovi giochi e 180mila per i parchi pubblicie oggi il sindaco Marco Russo ha spiegato che in questo mese e mezzo gli uffici hanno censito il numero dei giochi da sostituire e ordinato i pezzi che verranno montati non appena saranno disponibili: “E’ il primo passo“, ha commentato il primo cittadino.

