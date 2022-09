Bordighera, caso rotonda di Sant’Ampelio. Ingenito: «Non c’è la volontà di abbatterla»

Bordighera. «Il confronto odierno in conferenza dei capigruppo, le discrepanze rispetto alle conclusioni del perito di parte del Comune e le osservazioni che i consiglieri Lorenzi e Pallanca hanno condiviso anche con la stampa, hanno fatto emergere alcuni dubbi sulla perizia del C.T.U. Nel pieno e assoluto rispetto del lavoro del consulente tecnico d’ufficio nominato dal tribunale, ad oggi né la maggioranza né una parte della minoranza hanno la volontà politica di mettere in atto la soluzione suggerita, ossia la parziale demolizione e ricostruzione della rotonda». A dichiararlo, in una nota, è il sindaco della città delle palme Vittorio Ingenito che così interviene sul caso della rotonda di Sant’Ampelio su cui incombe lo spettro dell’eventuale abbattimento e ricostruzione.

«L’amministrazione comunale aspetterà quindi l’esito del procedimento civile e lavorerà per chiarire i dubbi riscontrati nella perizia, continuando con massima disponibilità il dialogo con la società Amarea, nell’ottica di trovare una soluzione transattiva che tuteli l’interesse della città e quello dei lavoratori. Le decisioni in merito alla rimozione del fabbricato precario restano in capo agli Uffici comunali, che faranno tutte le valutazioni del caso. Desidero infine sottolineare con forza che, in qualunque modo si concluderà la vicenda, verranno individuate tutte le eventuali responsabilità dei tecnici e dei politici che hanno voluto questo progetto».

