Caro energia e crisi industriali, i Dem: “Regione assente, a rischio lavoro e tenuta sociale”

La provincia di Savona e la Valbormida si trovano ad affrontare, situazioni di crisi aziendali che rischiano di mettere in ginocchio il tessuto produttivo e sociale di tutto il territorio. Nella giornata di ieri il Partito Democratico Provinciale ha incontrato diverse realtà produttive e territoriali, anche con la presenza del Ministro del Lavoro Andrea Orlando e dei candidati Aurora Lessi e Lorenzo Basso.

Il segretario Provinciale Emanuele Parrinello: “Il rilancio della provincia di Savona non può non passare dal rilancio del suo sistema produttivo. Il Partito Democratico è e si impegna a essere sempre più in futuro un punto di riferimento per i lavoratori e per le aziende. A livello locale faremo tutto il possibile per far giungere le istanze del mondo produttivo agli organi istituzionali regionali e nazionali”.

