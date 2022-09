Caro energia: schizzano i prezzi del latte, timori per il futuro alla Frascheri di Bardineto

Bardineto. Il “caro bollette” non risparmia nemmeno il settore alimentare, anzi, per i consumatori il carrello della spesa sta diventando economicamente sempre più pesante. Proprio i generi di prima necessità stanno subendo rincari considerevoli, come il latte sempre più vicino a due euro al litro. Nel savonese il grido di allarme per questa stagione di aumenti arriva dall’azienda Frascheri di Bardineto, leader nella produzione di latte e panna che opera sul territorio dal 1955, quando il fondatore, Egidio Frascheri, diede vita con altri soci ad una cooperativa sociale e dopo un paio di anni creó le basi dell’azienda odierna.

“Come tutte le realtà produttive stiamo subendo rincari energetici senza precedenti. Se la situazione dovesse perdurare la continuità aziendale è fortemente minacciata“, spiega il direttore commerciale Andrea Frascheri, che illustra le cause delle attuali difficoltà: “Cominciando dalla stalla, l’alimentazione animale necessita di mangimi che, già da mesi, hanno iniziato a scarseggiare e dunque a valere di più; così come i prezzi della corrente elettrica, necessaria per la mungitura, dallo scorso autunno hanno messo in seria difficoltà la raccolta del latte e hanno fatto incrementare i prezzi della materia prima all’ingrosso. Nei mesi più caldi la siccità ha reso ancora più complessa la situazione e ha causato un ulteriore aumento dei prezzi (vicino al cinquanta per cento). Avanzando nella filiera, purtroppo, si possono trovare decine di altri punti in cui la crisi ha comportato l’aumento dei prezzi: il packaging (carta e plastica sono in aumento costante da mesi), detergenti, prodotti disinfettanti, scaffalature per lo stoccaggio, per non parlare dell’energia, ovvero la voce più incombente nei costi dell’industria”.

» leggi tutto su www.ivg.it