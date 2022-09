Covid, guerra e caro energia, associazioni di categoria e sindacati al Governo: “Interventi urgenti per salvaguardare imprese e posti di lavoro”

Liguria. Federalberghi, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, insieme alle altre organizzazioni nazionali delle imprese del settore turismo, hanno sottoscritto un avviso comune per chiedere al Governo e al Parlamento di intervenire per contrastare gli effetti combinati di emergenze pandemica, bellica ed energetica.

In particolare, associazioni di categoria e sindacati chiedono un intervento per contrastare “il protrarsi delle conseguenze negative dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sul settore turismo, sia per quanto riguarda la domanda di servizi turistici, sia con riferimento alle condizioni economico-finanziarie delle imprese; le conseguenze negative sui flussi turistici della situazione politica internazionale, sia con riferimento agli eventi bellici in Ucraina, sia per quanto riguarda le tensioni in estremo oriente; i rincari della componente energetica registrati a partire dall’ultimo trimestre del 2021, che ad oggi hanno portato il costo delle utenze a un livello insostenibile per le imprese turistiche”.

