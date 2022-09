Due settimane fa la Sampdoria ci provò per Gyasi, sabato se lo troverà contro

Emmanuel Gyasi è recuperato in vista di Spezia-Sampdoria di sabato prossimo. Il calciatore ghanese, che ha lavorato a parte fino a questa mattina, da domani tornerà a completa disposizione di Luca Gotti in vista dell’importante partita del Picco tra due squadre che lotteranno per evitare la retrocessione. Una buona notizia per il tecnico, che deve ancora fare a meno di Verde e Maldini ed è stato costretto a contare gli uomini in attacco nella trasferta di Napoli.

Gyasi aveva avvertito un fastidio alla ripresa degli allenamenti, lavorando in maniera calibrata per tre giorni per precauzione. Solo tredici giorni fa, il 1° settembre scorso, nelle ultimissime ore del calciomercato, la Sampdoria aveva provato a portarlo in blucerchiato sfruttando i buoni rapporti con Riccardo Pecini, con una mossa per molti versi sorprendente. Lo Spezia stesso era alla ricerca di un attaccante, che non sarebbe arrivato, e aveva dovuto respingere la corte dei genovesi, che poi avrebbero portato a casa Pussetto.

