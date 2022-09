Ex bocciofila di corso Roosevelt acquisita dalla Provincia, Abbo lascia l’aula. Scajola: «Non rispondo all’ultimo consigliere»

Imperia. «Non rispondo al consigliere Abbo, io parlo delle pratiche, non è che rispondo all’ultimo consigliere che dice delle minchiate. Siamo ben lieti che la Provincia abbia acquisito al suo patrimonio un’area significativa di corso Roosevelt dove potremo fare un giardino, mettendo dentro le auto della Provincia che oggi sono disseminate». Sono parole di fuoco quelle del presidente della Provincia e sindaco di Imperia Claudio Scajola, che al termine del consiglio provinciale e dell’assemblea dei sindaci, svoltasi stamane nel palazzo della Provincia, a Imperia, ha risposto così alle domande dei giornalisti presenti, in merito alle perplessità sollevate dal consigliere Domenico Abbo sull’acquisizione del terreno di corso Roosevelt, sul quale un tempo sorgeva una bocciofila, per trasformarlo in un giardino-parcheggio destinato alle auto di chi si reca nel palazzo provinciale.

«Adesso io non vorrei creare falsi allarmismi – ha dichiarato Abbo, uscito dall’aula al momento della votazione – Però è una pratica delicata su cui incombono anche accertamenti da parte della Procura, quindi avevo semplicemente chiesto un supplemento di indagine ulteriore sulla valutazione del sito, come è stato fatto in altre occasioni, avevo detto al presidente eventualmente di pensare un attimo alla perizia, anche perché sono state poste delle condizioni ulteriori da parte del proponente venditore, però l’amministrazione ritiene che si possa andare avanti tranquillamente, io non ho condiviso questa impostazione e quindi ho preferito non partecipare alla votazione».

