Folla al porto antico per Giorgia Meloni: “Ricostruire il Paese come hanno fatto i nostri nonni”

Genova. Oltre 600 persone si sono ammassate sotto il tendone di piazza delle feste al porto antico di Genova per il comizio di Giorgia Meloni. Un numero molto alto se lo si paragona alle presenze dei supporter per altri comizi, anche di centrodestra, già svolti in città. E la leader di Fratelli d’Italia lo sa bene: “I sondaggi ci sorridono, ma le battaglie prima si combattono e poi si vincono, restiamo concentrati”, ha detto dal palco, concludendo il suo intervento.

L’allerta meteo gialla in corso in città ha costretto gli organizzatori a rinunciare alla location inizialmente prevista, piazzale Mandraccio. Lì la grande bandiera tricolore srotolata da FdI nel 2017 in via Garibaldi a Genova per la prima vittoria del sindaco Marco Bucci, che era presente al comizio. “Pronti a risollevare l’Italia”, lo slogan scelto dalla Meloni, arrivata con un’ora di ritardo a causa del traffico in autostrada.

» leggi tutto su www.genova24.it