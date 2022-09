Installa un sedile sul monopattino e sfreccia sull’Aurelia sotto gli occhi degli agenti

E’ stata una pattuglia in moto della Polizia Locale a fermarlo lungo l’Aurelia all’altezza del Termo. Un po’ stupefatti di vedere un monopattino con montato un sellino, che sfrecciava su una strada extraurbana condotto da un uomo peraltro privo di casco. Una rapida ricognizione del mezzo ha convinto gli agenti che quel mezzo dovesse essere equiparato ad un ciclomotore.

Il Ministero dei Trasporti ha stabilito infatti che, qualora il monopattino, normalmente equiparato ai velocipedi, sia difforme dalle prescrizioni, come ad esempio che venga appunto dotato di sellino e sviluppi una velocità superiore al limite previsto dalle norme di costruzione, debba essere considerato in tutto e per tutto un ciclomotore, quindi con l’applicazione delle norme per la circolazione relative ai veicoli a due ruote.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com