“Da Andrea Orlando aspettiamo di sapere anche le “quote”. La sua scommessa la accettiamo volentieri, speriamo che paghi bene la vincita visto che, non pago di tutte quelle che ha perso finora, si dice così sicuro che “dopo queste elezioni il modello totiano di governo della Liguria sarà finito”. D’altra parte, oggi il ministro in scadenza un po’ ci stupisce e un po’ ci gratifica. Avvertendoci che in caso di affermazione del centrodestra “Toti vedrà, con la vittoria della Meloni, le pretese dei suoi assessori aumentare in maniera esponenziale”, dice anche di non “poter nascondere la grande preoccupazione che stiamo vivendo per la sanità ligure”. Prendiamo atto con soddisfazione del fatto che l’autorevole esponente dem inviti i propri sostenitori a fare in modo di preservare il buon governo di Regione Liguria da parte del presidente Toti, ma rassicuriamo tutti, lui per primo, che la vittoria del centrodestra non farà che rafforzare la convinzione di essere sulla strada giusta, quella tracciata proprio da Toti con la vittoria del 2015, la riconferma del 2020 e percorsa insieme alla coalizione.

L’articolo Noi moderati a Orlando: “La vittoria del centrodestra rafforzerà la convinzione che la strada scelta da Toti è quella giusta” proviene da Citta della Spezia.

