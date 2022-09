Prefettura: domani presidio Fit Cisl contro gara d’appalto per il servizio di igiene ambientale nel Tigullio

Da Fit Cisl Liguria

Giovedì 15 settembre alle 9.30 davanti alla Prefettura di Genova presidio della FIT Cisl Liguria contro gara d’appalto per il servizio di igiene ambientale nel Tigullio: “Ci ha colto di sorpresa la convocazione della conferenza dei servizi della città Metropolitana di Genova per deliberare la gara d’appalto. Siamo sicuri che questa procedura non tuteli i lavoratori, per questa ragione saremo davanti alla Prefettura per far sentire la nostra voce”, spiega Umberto Zane, coordinatore regionale della Fit Cisl nel comparto Igiene Ambientale

