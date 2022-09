Prescrizione delle ricette mediche limitata a causa di un guasto al sistema informatico nazionale

Alisa informa che è stato segnalato un problema informatico nel sistema SAC-Sogei gestito dal Ministero dell’Economia e Finanze, che risulta non pienamente fruibile. “Per questa ragione – si legge in una nota – si sono verificati disservizi con disagi limitati, legati alla attività di registrazione delle ricette dematerializzate da parte dei medici di medicina generale e all’erogazione di alcuni referti per gli esami di laboratorio. Alisa ha segnalato prontamente il problema ed è in attesa di conoscere da Roma le tempistiche di ripristino della piena funzionalità del sistema”

