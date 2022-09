Liguria. Problemi con le ricette dematerializzate e l’accesso ad alcuni referti sanitari a causa di un problema informatico nel sistema SAC-Sogei gestito dal Ministero dell’Economia e Finanze, che risulta non pienamente fruibile.

Per questa ragione si sono verificati disservizi con disagi limitati, legati, come detto, alla attività di registrazione delle ricette dematerializzate da parte dei medici di medicina generale e all’erogazione di alcuni referti per gli esami di laboratorio.

» leggi tutto su www.ivg.it