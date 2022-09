Il 118 con Tango1 e la Croce verde di Casarza Ligure, si sono recati nel tardo pomeriggio in via Antica Romana Occidentale. Ad avere bisogno di cure una donna di 40 anni, prima giudicata in codice giallo, poi elevato a rosso. La paziente che aveva subito un trauma, di origine al momento ignota, è stata trasportata al pronto soccorso di Lavagna. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri.

