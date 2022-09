Tananai chiude al Goa Boa di Genova il suo tour estivo

Genova. Tananai si esibirà a Genova per l’ultima data del tour estivo venerdì 16 settembre 2022 in occasione del Goa Boa The Next Day.

Il giovane cantautore porterà live anche il suo nuovo brano, “Pasta”, che racchiude l’anima più elettronica dell’artista e, come la hit “Baby Goddamn”, è stata scritta, composta e prodotta interamente da Tananai. La canzone è uno sfogo musicale e ritmico quasi viscerale, che invita l’ascoltatore ad abbandonare per un momento l’ansia e le preoccupazioni della quotidianità, staccare la mente e ballare per scaricare la tensione. Tananai trascina l’ascoltatore in una nuova dimensione, più lontana dalle classiche vibes della stagione estiva. Le sonorità e l’attitudine urban si fondono con il mondo del clubbing dando vita a un brano con una top line martellante e la cassa dritta: impossibile non cantare, impossibile stare fermi. Anche seduti, anche davanti a un piatto di Pasta.

