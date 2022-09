Un corso per fronteggiare lo spiaggiamento di prodotti petroliferi (foto dal sito del Parco nazionale)

Per fornire una corretta preparazione e tutti gli strumenti necessari, il Parco nazionale delle Cinque Terre organizza un percorso formativo per fronteggiare lo spiaggiamento di prodotti petroliferi destinato al personale dell’Area marina dei Comuni di Monterosso, Vernazza, Riomaggiore, Levanto e ai volontari della protezione civile. Il corso, finanziato dal Ministero della Transizione ecologica – Direzione generale per il mare e le coste, sarà a cura dell’Istituto Pangea Onlus e prevede quattro edizioni destinate ognuna a un massimo di venti partecipanti.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com