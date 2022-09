Varazze, Fabio Fazio rileva la fabbrica di cioccolato Lavoratti: “Laboratorio significativo per tutti i bambini, doveroso fare qualcosa”

Varazze. Il conduttore savonese Fabio Fazio ha deciso di rilevare la fabbrica di cioccolato Lavoratti di Varazze. Lo ha annunciato lo stesso conduttore di “Che tempo che fa” in un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

“C’era una volta un piccolo laboratorio di cioccolato molto significativo per i bambini nati a Varazze (o cresciuti a Varazze come me, che lì avevo i miei nonni) e che ogni Pasqua o Natale ricevevano un prodotto di questa azienda – ha spiegato Fazio – Due ani fa questa azienda stava per chiudere per le difficoltà dovute al Covid, che hanno coinvolto molte aziende. Mi è sembrato si potesse e dovesse fare qualcosa e insieme al mio socio ci abbiamo provato”.

