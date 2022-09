Voucher centri estivi, Rossetti (PD): “Annunciati fondi per tutte le famiglie, ma risorse in più arrivate dopo l’esclusione di quasi mille bambini”

Liguria. “Perché la giunta non ha comunicato immediatamente alle famiglie escluse dal bando che avevano diritto ai voucher per i centri estivi, perché sarebbero state stanziate risorse aggiuntive? La delibera con cui la giunta implementa i fondi per rispondere a tutte le domande è successiva alla nostra segnalazione (che parlava dell’esclusione di quasi mille famiglie) e questo ritardo dimostra che siamo di fronte a una cattiva amministrazione”.

Lo dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti dopo la risposta dell’assessore Cavo alla sua interrogazione sui voucher per i centri estivi.

