Alassio, servizio mensa e trasporto: tutto pronto per il nuovo anno scolastico

Alassio. “A tutti Voi studenti ed ai Docenti giunga un caro augurio affinché questo anno scolastico possa essere un importante momento di crescita per la Vostra vita. Ripartiamo dalla conoscenza, dal dialogo, dalle buone relazioni, da sani stili di vita, da una progettualità vivace che metta sempre al centro i nostri giovani, per i quali la scuola rappresenta il cuore della vita e il luogo della speranza”. Fabio Macheda, Assessore alle Politiche Scolastiche del Comune di Alassio nei giorni scorsi ha fatto pervenire alle famiglie degli studenti, che da stamani hanno iniziato, l’anno scolastico il proprio saluto oltre che alcune informazioni circa le novità e le riconferme organizzative rispetto al nuovo anno.

“Come sempre la pausa estiva – aggiunge lo stesso Macheda – è occasione per interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria ma anche di valutazione dei servizi, quelli più tradizionali e quelli invece introdotti recentemente o addirittura di nuova attivazione. In tutto questo un occhio agli equilibri di bilancio, attenti sempre e comunque a non pesare o a farlo il meno possibile sulle tasche delle famiglie. Ecco perché mi piace sottolineare come, attraverso le politiche di Bilancio della collega Mordente e della Giunta Melgrati, siamo riusciti a mantenere gli stessi costi dei servizi per le famiglie alassine, nonostante il caro vita abbia registrato aumenti considerevoli. Non solo: avrà continuità anche il supporto collaborativo per il servizio educativo integrativo dell’orario scolastico per il plesso della frazione Moglio”.

