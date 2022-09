Albenga. Il Comune di Albenga ottiene 450 mila euro per realizzare il progetto definitivo/esecutivo di rigenerazione urbana del complesso di via Carloforte che per anni è stato vera e propria ferita aperta per l’intera città.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Attraverso il finanziamento ministeriale ottenuto, realizzeremo il progetto definitivo/esecutivo di rigenerazione urbana del complesso di via Carloforte”.

