Genova. Aldo Arecco, imprenditore genovese, titolare di Macchine edili Repetto, è il nuovo presidente di Confapi Liguria.

La nomina del nuovo presidente è stata formalizzata in occasione dell’assemblea di Villa Bombrini a Cornigliano in cui si è focalizzata l’attenzione sugli obiettivi dell’associazione, le prospettive di sviluppo e proposte per affrontare un momento di grande difficoltà economica per le imprese.

