Allo Spezzino un milione e 700mila euro per il sostegno al pagamento degli affitti

Circa un milione e 700mila euro per lo Spezzino, di cui circa 100mila euro per Sarzana e circa un milione e 100mila euro per il comune della Spezia: queste le risorse, prossimamente sul tavolo della giunta regionale per l’approvazione, destinate ai bandi comunali 2022 per sostenere le famiglie in difficoltà nel pagare l’affitto. A dare informazione dell’ammontare delle risorse per la provincia e per i due comuni più popolosi è stato oggi pomeriggio l’assessore regionale all’Urbanistica, Marco Scajola, nel corso della conferenza stampa tenutasi a Sarzana per illustrare gli interventi finalizzati alla riqualificazione di due palazzine, alla Bradia e a Trinità, con il conseguente recupero di 24 alloggi.

