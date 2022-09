Amt, Regione Liguria assicura 40 milioni per il tpl. Ma aleggia lo spettro della cassa integrazione

Genova. Un nuovo fondo da 40 milioni per dare supporto alle aziende del trasporto pubblico locale, per provare a dare un po’ di ossigeno in un momento delicatissimo per il settore, alle prese con una crescita quasi esponenziale dei costi di produzione a fronte delle ancora profonde ferite lasciate dagli anni del Covid.

Questo quanto emerso dall’incontro odierno tra le sigle sindacali di settore e i vertici di Regione Liguria, incontro che arriva ad una settimana di distanza dal primo tavolo istituzionale e che sarà seguito da nuovi appuntamenti nelle prossime settimane. “E’ il momento di fare sistema – spiega a margine della riunione Santo Pugliese di Fit Cisl – la situazione è molto grave e azienda, istituzioni e sindacati devono muoversi coordinati. Registriamo con favore la disponibilità di Regione Liguria, che con il presidente Giovanni Toti si è presa l’impegno di chiedere a Roma le rimanenti tranche degli aiuti post covid, ancora non arrivati, e nuovi finanziamenti. Il problema deve essere trattato a livello nazionale“.

