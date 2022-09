Genova. Dopo una mattina difficile per i ragazzi di Bogliasco che a causa di un problema tecnico hanno dovuto raggiungere scuola con mezzi propri, il sindaco Pastorino è corso ai ripari.

“Ho chiesto e ottenuto un mezzo dedicato, in partenza ogni mattina da San Bernardo da lunedì a venerdì alle 7,05, che va direttamente a Genova Brignole in aggiunta alle corse in arrivo da Recco” ha spiegato.

» leggi tutto su www.genova24.it