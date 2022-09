Calci e pugni alla compagna fino a lesionarle un occhio: arrestato campione di lotta greco-romana

Genova. Ha massacrato di botte la compagna causandole una lesione a un occhio. La donna, una cittadina sudamericana di 31 anni, dopo l’ennesima aggressione ha chiamato le volanti e fatto arrestare il compagno violento. In manette è finito un italiano di 35 anni, campione di lotta greco romana.

Secondo quanto raccontato dalla compagna, il fidanzato l’avrebbe aggredita in casa, nel quartiere Marassi di Genova, colpendola con schiaffi e pugni in faccia. L’episodio della scorsa notte non sarebbe però il primo.

