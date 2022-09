Caro energia e crisi industriali, l’allarme della Cgil Savona: “Il savonese rischia di essere travolto da una tempesta perfetta”

Savona. “Chiediamo ancora una volta al mondo delle istituzioni locali e della politica locale di ascoltare le ragioni del lavoro. Lo ribadiamo per l’ennesima volta e lo ribadiamo alle istituzioni locali. Servono risposte immediate perché migliaia di lavoratori non possono attendere il risultato delle elezioni politiche. Servono interventi ora e subito. È necessario che le istituzioni locali facciano la loro parte, assumano un ruolo di regia, sollecitino la politica nazionale a mettere in campo scelte politiche chiare e concrete a difesa dell’occupazione, dell’industria e dei redditi delle persone che per vivere devono lavorare”. A dirlo la Cgil Savona.

“Mentre l’intero paese e il nostro territorio rischiano di essere travolti da una ‘tempesta perfetta’ causata dal caro energia, dai costi delle materie prime e dalle mancate scente in tema di politiche industriali da parte degli ultimi Governo, che stanno iniziando a soffocare famiglie, lavoratori, lavoratrici, pensionati e imprese, c’e’ un altro tema che da troppo tempo non viene preso in considerazione con la serietà dovuta; le tante crisi industriali del savonese. Oltre tremila lavoratori tra i diretti e indiretti che sono interessati da queste vertenze, dalla siderurgia all’aerospazio , dal ferroviario alle infrastrutture, tutte filiere strategiche non soltanto per la nostra provincia ma per l’intero Paese. Piaggio Aerospace, LaerH, Sanac, Bombardier/Alstom e Funivie con stabilimenti presso i comuni di Villanova d’Albenga, Albenga, Vado Ligure, Savona e Cairo Montenotte”.

