Funivia di forte Begato, aggiudicati i lavori: saranno Doppelmayr e Collini a costruirla per 33,8 milioni

Genova. Sarà il raggruppamento temporaneo di imprese formato da Doppelmayr Italia e Collini a costruire la futura funivia di Genova, quella che collegherà Principe con forte Begato passando sopra il quartiere del Lagaccio. La determina dirigenziale con l’aggiudicazione della gara e della progettazione è stata pubblicata il 6 settembre scorso ed è la conclusione della procedura di dialogo competitivo avviata nell’autunno scorso dal Comune di Genova, articolata in tre fasi, e riformulata in primavera in seguito al modificato quadro economico dell’opera. In un primo bando infatti la cifra stimata per l’opera si aggirava sui 22-25 milioni di euro, giudicata insufficiente dalle aziende del settore anche prima del rincaro delle materie prime.

La notizia dell’aggiudicazione comunque è conferma della volontà dell’amministrazione Bucci di procedere senza indugi con la realizzazione di un’infrastruttura che dovrebbe destinata sia al turismo sia ai cittadini – almeno negli obbiettivi del Comune – e che sarà finanziata interamente da fondi Pnrr. Ancora non è stato possibile visionare un progetto, anche se il sindaco Bucci e l’assessore ai Lavori pubblici Piciocchi hanno dichiarato più volte che lo avrebbero presentato alla cittadinanza non appena si fossero chiuse le operazioni di gara.

