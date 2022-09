La Paita ci crede: “Area riformista in crescita, spero che il voto questa volta premi la serietà e la competenza”

Capolista al Senato per il terzo polo di Azione e Italia Viva, Raffaella Paita è, senza ombra di dubbio, la politica più “renziana” di tutta quanta la Liguria e tenterà di rimanere in Parlamento dopo i cinque anni appena trascorsi. Considerando il meccanismo del Rosatellum la deputata uscente a Montecitorio, tenta questa volta la strada di Palazzo Madama, sapendo che per riuscirsi, servirà un bel risultato della coalizione centrista. Lei così come i colleghi, alleati e avversari, sta girando in lungo e in largo la Liguria di levante, dove cercherà di fare il pieno così da potersela giocare concretamente alla conta della serata del 25 settembre. “Sono stati anni difficilissimi – racconta a Città della Spezia -. Ho un figlio di 18 anni che ha appena iniziato il suo percorso universitario al Politecnico di Milano. Studia ingegneria biomedica, ha una sua cultura e identità politica e formativa. Ho vissuto questa fase delicata: ha fatto la maturità con le restrizioni del Covid, per poi andare a scegliere il suo futuro in una fase non semplice. Penso sia terribile dover dire ai nostri ragazzi che questa parte del mondo non sarà probabilmente più centrale nell’economia del mondo, così come dover accettare che possano uscire dal loro Paese per affermarsi”.

E’ stata piuttosto contestata alle scorse amministrative quando a Genova decise di appoggiare il sindaco Bucci, uomo del centrodestra, ancorché civico. Pensa che quella scelta possa aver destato confusione nell’elettorato che spera di attrarre?

“Bucci è un sindaco apprezzato a livello nazionale, noi non abbiamo messo il nostro simbolo nella coalizione ma abbiamo dato un sostegno al suo progetto civico. Non a caso Bucci l’altro giorno ha partecipato con noi alla manifestazione nazionale con Renzi e Calenda a supporto della gronda. Questo significa che può essere una figura civica ha costruito un progetto nell’interesse di Genova e la Liguria”.

