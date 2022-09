Lutto a Vallecrosia, è morto l’alpino Mario Dalmasso

Vallecrosia. Lutto nella città della famiglia per la morte dell’alpino Mario Dalmasso. A darne l’annuncio è Giuseppe Turone: «Gli alpini di Vallecrosia in lutto, è andato avanti e ha raggiunto il Paradiso di Cantore, l’alpino Mario Dalmasso.

Il gruppo si stringe intorno ai suoi cari in un forte abbraccio, ricordandolo sempre con quel suo sorriso e la grande alpinità che ha sempre portato con sé e al servizio del prossimo. Ciao Mario, sarai e resterai sempre presente», scrive Turone.

