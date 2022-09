Park San Martino, lavori agli sgoccioli: “Obiettivo inaugurazione entro fine ottobre”

Genova. Tutto pronto o quasi. Dopo 15 anni di attesa il parcheggio interrato davanti all’ospedale San Martino sta per vedere la luce col completamento degli ultimi lavori di rifinitura da parte della Iti di Modena. “Sono in corso gli ultimi collaudi, l’obiettivo è aprire entro fine ottobre“, spiega l’assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi, fissando l’ultima di una lunga serie di scadenze per l’inaugurazione (fin qui disattese).

Senza contare il travagliatissimo iter dell’opera, rimasta ferma per ben sette anni, i ritardi più recenti sono stati imputati alle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, problema comune a tutti i cantieri. A novembre 2021 era stata stata annunciata l’apertura tra marzo e aprile, poi il park avrebbe dovuto essere consegnato a metà luglio. Da quanto si apprende, intorno al 20 settembre ci sarà un sopralluogo del presidente ligure Giovanni Toti. Oltre alla chiusura del cantiere, resta ancora da sistemare qualche adempimento burocratico. Dopodiché la storia del famigerato buco potrà dirsi davvero archiviata.

