Quiliano, il sindaco Isetta replica a Fersini: “Famiglia senz’acqua aiutata con rifornimenti d’acqua”

Quiliano. “Con riferimento alla segnalazione del Consigliere e Capogruppo consiliare di ‘Quiliano Domani’ Rodolfo Fersini, è doveroso anzitutto precisare che agli atti formali ed informali di questo Comune non risulta che il Consigliere Comunale Fersini (e nessuno altro del Gruppo Consigliare Quiliano Domani) abbia presentato istanze o richiesto informazioni in merito a quanto dichiarato sugli organi di stampa. Istanze e informazioni sia nei confronti del Sindaco, dell’Amministrazione Comune e del Responsabile dell’Ufficio Tecnico competente”. Lo dice il sindaco di Quiliano Nicola Isetta in merito alle dichiarazioni del consigliere comunale Rodolfo Fersini relativamente alla difficoltà di approvigionamento idrico di una famiglia a Roviasca.

“A quanto risulta al sottoscritto e agli uffici competenti è stata riscontrata l’8 settembre 2022 una comunicazione telefonica di una famiglia residente a Roviasca la quale evidenziava la mancanza di acqua in una abitazione dotata e dichiarata di fornitura autonoma di acqua ad uso domestico. Nella giornata successiva a seguito di richiesta degli Uffici competenti comunali e grazie alla disponibilità della Protezione Civile di Quiliano, è stato effettuato un primo rifornimento di 1.500 litri di acqua ad uso domestico – precisa Isetta -. Successivamente a seguito di una nuova segnalazione, nuovamente gli Uffici Comunali hanno richiesto alla Protezione Civile di Quiliano la possibilità di un nuovo rifornimento. Rifornimento avvenuto il 13 di Settembre 2022 con ulteriori 2.250 litri di acqua per uso domestico. I rifornimenti sono stati fatti a carico del Comune vista la condizione straordinaria d’emergenza idrica”.

