Ragazzo morto dilaniato da un treno a Bogliasco, circolazione ferroviaria interrotta

Genova. Tragedia sui binari nei pressi della stazione di Bogliasco, dove, verso le 20.30 di questa sera, un ragazzo è stato travolto da un treno in transito morendo sul colpo. Sul posto immediato l’arrivo di ambulanze e forze dell’ordine, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Ancora non sono note le generalità del giovane, forse non italiano: il suo corpo è stato dilaniato dal passaggio del treno, obbligando al blocco totale del traffico ferroviario tra Bogliasco e il levante ligure, dove era diretto il convoglio.

» leggi tutto su www.genova24.it