Rientro a scuola e bullismo, il dottor Pili: «Ecco i campanelli d’allarme»

Imperia. Ansia, depressione, cambi d’umore, isolamento nelle proprie camere fino all’autolesionismo e disturbi dell’alimentazione. Questi i campanelli d’allarme nei giovani adolescenti e bambini vittime di bullismo da far attirare l’attenzione di genitori ed insegnanti. Soprattutto per quest’ultimi con cui i ragazzi passano la maggior parte della giornata. Ma mentre una volta il fenomeno del bullismo era circoscritto, ora viene amplificato a causa dell’uso dei social media. «Il cyber bullismo- spiega spiega il dott. Giuseppe Pili, responsabile della struttura della Neuropsichiatria infantile Asl1 imperiese- è quello che in quasi due anni ha spostato questa patologia tra adolescenti e giovani. Le modalità- continua- sono sempre l’attacco diretto alla persona ma, mentre nel bullismo classico abbiamo il singolo o il branco che attacca, circoscritto alla situazione scolastica, alla presenza e quindi ad un’interazione diretta tra le persone, nel cyber bullismo, tutto avviene all’interno dei social dove tante persone vedono e vengono a conoscenza degli attacchi nei confronti di questi ragazzi».

Con la ripresa della scuola in presenza, e senza l’uso delle mascherine, dopo due anni di pandemia, restrizioni e didattica a distanza, un ritorno alla normalità è attesa dopo tanto ma bisogna anche prestare attenzione. « Sono soddisfatto che la scuola riprenda in presenza e lo faccia senza l’uso delle mascherine che hanno fatto sì che oltre al distanziamento, non si vedesse più il sorriso che permette anche un’interazione o relazione tra le persone. Anche questo è un dato positivo ma probabilmente- sottolinea- si ripresenteranno nuovamente episodi di bullismo all’interno delle classi per cui sarebbe importate poter ovviare a questo, tramite segnalazioni, accorgimenti, da parte in primis, delle istituzioni scolastiche, insegnanti e professori che generalmente sono i primi che si accorgono di difficoltà e problematiche all’interno della propria classe , ma anche le famiglie e le istituzioni sportive».

» leggi tutto su www.riviera24.it