Riunione per il trasporto scolastico a Calice. Cacciavillani: “Chiesto di modificare corse per venire incontro alle esigenze delle famiglie”

Trovato un accordo con i genitori e l’amministrazione comunale di Calice per il trasporto scolastico, in seguito alla riunione nel castello di Madrignano tra l’amministrazione comunale di Calice e i genitori degli alunni del plesso scolastico di piano di Madrignano, interessati al trasporto scolastico. “Ero presente come capogruppo di minoranza – racconta Alessandra Cacciavillani, capogruppo di opposizione del Comune di Calice al Cornoviglio con la lista “Insieme per Calice” – e sono soddisfatta di essere intervenuta alla riunione perché oltre a parlare di un disavanzo notevole della qual poi chiederemo, un riscontro, si è discusso delle problematiche di ognuno per accompagnare a scuola i propri figli e personalmente ho preso la parola per sottoporre la mia proposta al sindaco e ai genitori. L’ho invitato a fare istanza ad Atc di modificare alcune corse di pochi minuti per la zona di Calice alta e chiedere la modifica di percorso per quanto riguarda la linea per Madrignano. Questo per gli alunni della primaria”.

Per la scuola dell’infanzia si risolverà con un appalto, se possibile a una cooperativa esterna e al pulmino del comune per le uscite a metà pomeriggio, rispettivamente il primo per Madrignano e il secondo per Calice alto. “Da lunedì 19 questi bambini non rimarranno a casa da scuola ma avranno un mezzo che li trasporta a scuola – aggiunge Cacciavillani –. Colgo l’occasione per ringraziare i dirigenti ATC contattati per aver avuto chiarimenti e info con la speranza e molto ottimismo, che quello che ufficialmente farà il sindaco, sarà sicuramente accettato in azienda, andando a sopperire ad un grosso problema per una trentina circa di bambini e altrettanti genitori che hanno obbligo di mandare a scuola i propri figli ma che non possono sopperire da soli a questo grosso problema perché purtroppo i tempi passano, le esigenze delle famiglia cambiano, i genitori devono necessariamente oggi piu di ieri lavorare ma sicuramente non sono i bambini che ci devono rimettere”.

