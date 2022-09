Sanremo. Sono davvero pessime le condizioni della strada Gozo Inferiore segnalateci con foto e video da un nostro lettore.

L’asfalto si presenta infatti completamente fratturato e in alcuni punti addirittura affiorano dal cemento dei tondini metallici molto pericolosi sia per i pedoni che per le auto; non a caso infatti la persona che ha segnalato questa situazione ci ha detto di aver più volte forato le gomme negli ultimi mesi percorrendo questo tratto stradale.

