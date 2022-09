Finale Ligure. Roger Federer appende la racchetta al chiodo. Ad annunciare il ritiro dal tennis professionistico è stato egli stesso, tramite un post sui social network nelle ultime ore.

Il pluri-campione svizzero, 20 volte titolato nei Grandi Slam (8 Wimbledon, 6 Australian Open, 5 US Open e 1 Roland Garros), lascia all’età di 41 anni. La Laver Cup, in programma la prossima settimana, sarà la sua ultima apparizione in uno torneo ATP.

