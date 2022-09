Tre giorni di triathlon a Sanremo, come cambia la viabilità

Sanremo. Sport con la S maiuscola nella Città dei Fiori il 23, 24 e 25 settembre prossimi, quando andrà in scena il “XX° Triathlon di Sanremo – XV° Trofeo Daniele Rambaldi – XIX° Memorial Marco Gavino – I Memorial Alessio Bianchi”. Per quei tre giorni sono previsti diversi cambiamenti temporanei alla viabilità cittadina.

Su tutto il lungomare Vittorio Emanuele II ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 7 del 20 alle 7 del 21. Sempre sul lungomare, dalle 7 del 21 alle 13 del 26 vigerà anche il divieto di transito. Nella frazione di Poggio in via Duca D’Aosta, Piazza della Libertà, via Grossi Bianchi e via Val d’Olivi dalle 10.40 alle 12 del 24 sarà istituito il senso unico di circolazione con direzione ponente. Sempre nella frazione collinare, dalle 11 alle 14 del 25, vigerà il senso unico di circolazione con direzione monte verso mare in via Grossi Bianchi da Piazza della Libertà a via Val d’Olivi e

via Val d’Olivi. Poggio sarà dunque raggiungibile da via Duca d’Aosta.

