Ultimati gli interventi nelle scuole dell’infanzia di Fiumaretta e Bocca di Magra

“Dopo alcuni anni in cui le nostre scuole dell’infanzia non sono state oggetto di lavori di riqualificazione, durante i mesi estivi la nostra Amministrazione ha proseguito i lavori di ristrutturazione dei locali scolastici iniziati durante le festività natalizie scorse. Nella scuola dell’infanzia di Fiumaretta è stata effettuata una pitturazione accurata di tutte le aule scolastiche e sono state pitturate le facciate esterne più ammalorate. Il giardino esterno della scuola è stato oggetto di un intervento migliorativo, è stata ristabilita la pendenza del terreno e delle canale di scolo per garantire un adeguato flusso delle acque piovane, a seguire è stato costruito un impianto di irrigazione automatica e posato il manto erboso. Sempre nel cortile è terminato il montaggio di un gazebo pavimentato per le attività all’aperto. La scuola dell’infanzia di Bocca di Magra è stata oggetto di una pitturazione di tutte le aule interne, sono stati portati a termine piccoli interventi di manutenzione e sono stati acquistati oggetti (ad esempio i paracolpi per gli spazi interni) atti a rendere la scuola sempre più sicura. Nel giardino è stato terminato il montaggio di un gazebo per la attività didattiche all’aperto e a breve si procederà al montaggio di una altalena. Nel plesso scolastico di Ameglia sono state pitturate tutte le aule interne, è stata montata una pensilina per proteggere dalla pioggia la porta di ingresso della scuola ed è stata predisposta una nuova illuminazione esterna a led. Internamente sono state ordinate e saranno montate nuove porte nei bagni e in alcune aule e sono stati acquistati e ordinati banchi e sedie. È stato inoltre acquistato un generatore che permette il funzionamento dell’ascensore anche in caso di mancanza di corrente. Un altro importante risultato ottenuto dalla nostra amministrazione è stato quello di far attivare il tempo pieno per gli studenti della scuola primaria, sia per far fronte alle esigenze di tante famiglie che lo richiedevano e per garantire attività che migliorino la qualità del percorso scolastico dei nostri ragazzi”.

Sara Castagna

Assessore alla pubblica istruzione – Comune di Ameglia

