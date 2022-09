Via al taglio delle acacie di Scalinata Cernaia, simbolo della vecchia Spezia

Sei delle ultracentenarie acacie del Giappone di Scalinata Cernaia saranno abbattute nei prossimi giorni. Lo ha deciso l’amministrazione comunale per prevenire il rischio di crolli. Gli alberi sono infatti “interessati da fenomeni degenerativi della struttura legnosa di sostegno”, come stabilito da una recente perizia effettuata tramite dendodensimetro, che ne ha “compromesso la stabilità”.

Quattro delle acacie destinate al taglio si trovano nella parte bassa della scalinata, quella che sfocia in Via XX Settembre, una nella zona mediana e una sotto Via XXVII Marzo. Da questo pomeriggio gli operai sono all’opera per delimitare il cantiere.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com