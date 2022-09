“Viaggi e scienza in territorio ligure”, un libro su Capellini firmato Valentina De Santi

Ha deciso di misurarsi con una vera e propria istituzione della città, per giungere ad una pubblicazione prestigiosa, supportata dalla casa editrice Franco Angeli. La ricercatrice spezzina Valentina De Santi ha concentrato il suo lavoro su Giovanni Capellini, figura importantissima del mondo scientifico ottocentesco. L’opera si chiama “Viaggi e scienza in territorio ligure” ed è un lavoro che parte dai naturalisti fino al Capellini, in un periodo fondamentale per la nascita dello Stato italiano, quello tra il 1833 e il 1922. De Santi ha conseguito il dottorato di ricerca in cotutela tra la scuola «Territoires, Sociétés, Développement» dell’EHESS di Parigi e la scuola «Geografia storica per la valorizzazione del patrimonio storico-ambientale» dell’Università degli Studi di Genova. In seguito, ha lavorato come assegnista di ricerca presso l’Archivio del Moderno dell’Università Svizzera Italia e il Centro Geocartografico di Studio e Documentazione (GeCo) dell’Università di Trento. Ha redatto saggi in riviste e in libri su tematiche di storia della geografia, geografia storica, storia della cartografia e dei viaggi.

In fondo sull’opera del Capellini è stato scritto molto anni addietro, mentre in tempi più recenti sono stati assai limitati gli studi che lo riguardano, se si escludono “i lavori in corso” in occasione del centenario della morte. In questo libro, fondato soprattutto sulla ricchezza delle fonti scritte, edite e in parte inedite, che Capellini, autore fecondissimo, ha lasciato, si è riletta la sua produzione scientifica dal punto di vista geografico. L’intenzione della ricerca che ha fondato il volume era di scoprire il suo apporto di naturalista alle conoscenze geografiche in generale e in particolare del Levante ligure, contesto che ha consentito ad alcuni studiosi di parlare dell’esistenza di una tradizione scientifica naturalistico-geografica spezzino-lunigianese.

