Waterfront di Levante, Piciocchi: “Entro il 2025 nascerà il nuovo parco in piazzale Kennedy”

Genova. “Entro il 2025” sarà completata la trasformazione di piazzale Kennedy con un grande parco urbano, una nuova spiaggia e un parcheggio sotterraneo da mille posti auto. A stabilire il nuovo orizzonte temporale, mentre si inaugura la nuova banchina dei superyacht che rappresenta un altro tassello a posto nel grande puzzle del Waterfront di Levante, è l’assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi.

“Proprio in questi giorni, anche dietro impulso di Renzo Piano, ci stiamo lavorando – ha spiegato oggi il vicesindaco -. Credo di essere a buon punto nell’individuazione dei finanziamenti che ci servono, circa 20 milioni di euro, per la sistemazione di piazzale Kennedy attraverso la realizzazione di un parcheggio di interscambio, il parco sulla sommità che sarà in prosecuzione del parco che realizzeremo in questo distretto, e poi anche il recupero della palazzina Labò, una tessera fondamentale di questo mosaico”.

» leggi tutto su www.genova24.it