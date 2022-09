I vigili del fuoco di Rapallo sono impegnati da questa mattina alle 6 in un incendio sviluppatosi in un appartamento situato a Zoagli in località Arenella. L’origine sarebbe dovuta a cause elettriche, probabile cortocircuito. Non si lamentano, ustionati, feriti, né intossicati.

» leggi tutto su www.levantenews.it