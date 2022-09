Bogliasco: albanese il ragazzo travolto e ucciso dal treno

E’ stato identificato il giovane travolto dal treno ieri sera alle 20.40 a Pontetto, al confine di Bogliasco: è un albanese. Resta un mistero se si trattato di una disgrazia o di un gesto volontario. Il macchinista dell’Intercity 353662 ha tentato il possibile per fermare il convoglio, ma non ce la fatta. Il decesso è stato istantaneo come ha dichiarato il medico legale; inutile l’arrivo dei soccorsi. E’ intervenuta la polizia ferroviaria. Il treno, diretto a Sud, già all’altezza di Nervi si era fermato perché c’era un ubriaco sdraiato sui binari. La circolazione ferroviaria è rimasta bloccata per due ore verso levante, poi è arrivato il nulla-osta del pubblico ministero di turno per la rimozione del cadavere.

» leggi tutto su www.levantenews.it